الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد أول امتحان في القليوبية.. لايف

القليوبية -إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من أمام مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية ببنها بمحافظة القليوبية، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة علي وجوه طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء مادتي التربية الدينية والوطنية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

فيما شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022، والتي تبدأ اعتبارا من غدا الإثنين الموافق 20 يونيو، وتنتهي في 21 يوليو القادم.

ووجه المحافظ، بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الإلتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

وأكد الهجان، أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، مضيفا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.

وأضاف المحافظ، أنه طبقاً لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًـا، منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأكد، أنه تم توجيه مديري الادارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

وأشار، إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية "هواتف محمولة، سماعات" وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (1)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (2)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (3)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (4)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (5)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (6)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (7)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (8)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (9)



فرحة الطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة (10)