الدفاع الروسية: القضاء على 450 أوكرانيا و13 دبابة ومدرعة

كتب ـ أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن نتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال اليوم الماضي تم القضاء على 450 أوكرانيا و13 دبابة ومدرعة أخرى، إضافة إلى 16 عربة خاصة للقوات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن صاروخا من طراز "أونيكس" عالي الدقة أطلق من منظومة "باستيون" الساحلية، ضرب مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار Bayraktar TB2.

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه تم تدمير طائرتين من هذا الطراز على الأرض.