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جمهورية لوجانسك: تحرير قرية توشكوفكا فى ضواحى سيفيرودونيتسك

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:03 ص
جمهورية لوجانسك: تحرير قرية توشكوفكا فى ضواحى سيفيرودونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، أنه تم تحرير قرية توشكوفكا الواقعة جنوبي مدينة سيفيرودونيتسك من القوات الأوكرانية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال كيسيليوف: "قرية توشكوفكا محررة".

وأضاف أنه انتهى اليوم الاثنين أيضا تحرير قرية ميتيولكينو من العسكريين الأوكرانيين.

ونقلت وكالة "تاس" السبت الماضي، عن مصدر في الشرطة الشعبية لجمهورية لوجانسك أن مقاتلي كتيبة "أيدار" القومية المتطرفة بمن فيهم قيادة الكتيبة استسلموا طوعا لعسكريي جمهورية لوجانسك في قرية ميتيولكينو في ضواحي سيفيرودونيتسك. وهذا ما أكده فيما بعد سفير جمهورية لوجانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك.

 


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