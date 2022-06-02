ضبط 7 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب، بحوزتهم 90 جراما من مخدر الهيروين، و40 جراما من مخدر الفودو، و70 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر الشادو، و50 جراما من مخدر الاستروكس، و126 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.