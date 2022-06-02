حبس المتهم بابتزاز طالبة الإسكندرية.. تخلصت من حياتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار عبد السلام نبيه وسكرتير الجنايات إيهاب بديع، حبس المتهم "م.ش.إ" 45 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 864 لسنة 2022 إداري قسم شرطة العامرية ثان، حينما تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالعثور علي جثة فتاة 16 سنة متوفية بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان إلى محل الواقعة بمنطقة الوادي بالكينج مريوط ترافقهم سيارة الإسعاف وتبين أن المتوفية طالبة في العقد الثاني من العمر تبلغ 16 عاما.

وبسؤال أسرتها أكدت قيام الفتاة بتناول أقراص مخدرة بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب قيام شخص يدعى " م.ش.إ" بابتزاز ابنتهم والحصول على صور لها عن طريق فيس بوك وإرسالها إلى الأقارب، ونشرها على صفحات التواصل بمحل سكنها، مما دفعها إلى تناول الأقراص والتخلص من حياتها بعد مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية من القبض على المتهم وبحوزته الهاتف المستخدم في الابتزاز الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.