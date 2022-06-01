السجن سنة لعامل بجراج بتهمة التعدى على طفلة فى الإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، بالسجن سنة لعامل بجراج لاتهامه بالتعدى على طفلة دون قوة .



صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي والمستشار إيهاب محمد السعيد، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي .



بدأت أحداث القضية رقم 15951 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من والدة المجني عليها يفيد بقيام المتهم بالتعدى على ابنتها بمحل سكنها دائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه علي اثر علاقة عاطفية بين المتهم "ع.م.م" عامل جراج وبين المجني عليها "م .م.ع" 14 سنة، وعلي أثر ذلك قامت بالاتفاق معه بالحضور إلي الشقة محل سكنها في عدم وجود والدتها وقام المتهم بالتعدى على الطفلة، وعند عودة والدتها قامت بإبلاغ القسم وتم ضبطه، وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.