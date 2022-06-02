تعرف على مواعيد قطع مياه الشرب بالسويس

السويس – فريق المحافظات

أعلنت محافظة السويس عن قطع مياه الشرب على عدد من المناطق بحى الأربعين بالسويس، نظراً لأعمال إحلال وتجديد الشبكات .

وذكرت محافظة السويس في بيان رسمي اليوم الخميس، أنه نظراً لأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع إدارة المرور "المرحلة الثالثة" والبدء في عمل جسات استكشافية لخط المياه قطر 400 الجديد لتحديد منسوب المياه، سيتم قطع مياه الشرب من الساعة 8 مساء الاثنين الموافق 6/6/ 2022 وحتي الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 7/6/2022 .

وأشارت إلي أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي مساكن الإيمان 1 والإيمان 2 وحي الكويت بالكامل ومساكن العبور و مساكن 24 اكتوبر وشباب أكتوبر وطريق ناصر بالكامل .

وأوضحت أنه سيتم ايضاً وقف الحركة المرورية بتقاطع شارع إدارة المرور مع شارع ناصر في نفس المواعيد المعلنة عن قطع مياه الشرب .

وأهابت محافظة السويس المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها عن المناطق المتضررة .