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غدا.. قطع مياه الشرب عن مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة للصيانة

الخميس، 02 يونيو 2022 03:16 م
غدا.. قطع مياه الشرب عن مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة للصيانة قطع المياه- أرشيفية
أسوان- عبد الله صلاح

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن مناطق شرق مدينة أسوان مساء غد الجمعة ولمدة 12 ساعة للقيام بأعمال صيانة وإحلال وتجديد.
 
وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها عن قيامها بإستكمال أعمال الإحلال والتجديد بخط المياه الحلقى بشارع السماد.
 
وقال بيان الشركة، إن ذلك الأمر سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية : "شارع السماد من كوبرى الإسعاف حتى منطقة المطحن – الجوزيرة – منطقة أرض الجميلى – الشادر – الحصايا"، وذلك لمدة 12 ساعة إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غداً الجمعة الموافق 3/6/2022 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 4/6/2022.
 
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
 

 


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