غدا.. قطع مياه الشرب عن مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة للصيانة

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها عن قيامها بإستكمال أعمال الإحلال والتجديد بخط المياه الحلقى بشارع السماد.

وقال بيان الشركة، إن ذلك الأمر سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية : "شارع السماد من كوبرى الإسعاف حتى منطقة المطحن – الجوزيرة – منطقة أرض الجميلى – الشادر – الحصايا"، وذلك لمدة 12 ساعة إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غداً الجمعة الموافق 3/6/2022 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 4/6/2022.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.