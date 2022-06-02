انتشال جثة شاب غرق فى مياه ترعة أبو جلال بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن فريق من قوات الإنقاذ النهرى التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة شاب من مياه ترعة أبو جلال التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب غارقًا في مياه ترعة أبو جلال التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة الإبراهيمية.

على الفور، انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو السيد ل ش، 20 عامًا، مُقيم في قرية كفور نجم التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة الإبراهيمية.

وتبين من التحريات الأولية غرق الشاب أثناء محاولته السباحة مياه الترعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.