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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه فى إحدى الترع بمنشأة القناطر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:02 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه فى إحدى الترع بمنشأة القناطر جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب تم العثور على جثته في حالة تحلل تام، ملقاة بإحدى الترع في منشأة القناطر، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.
 
تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بإحدى الترع.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة متحللة لشاب، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.
 
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

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منشأة القناطر

الجيزة

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