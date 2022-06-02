النيابة تطالب بسرعة التحريات حول عاطل يسرق المواطنين فى الجمالية

كتب سليم على

طالبت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول عاطل متهم بسرقة متعلقات المواطنين، لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة بعرض هاتف محمول للبيع بسعر لا يتناسب مع ثمنه بأحد محلات بيع الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، وبمناقشته اعترف بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بقيامه بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كل المسروقات لدى عميله "سيئ النية" مالك محل هواتف محمولة- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.