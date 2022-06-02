الكويت: رفع الزيادة فى إنتاج البترول إلى 2.768 مليون برميل يوميًا خلال يوليو

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمدالفارس، رفع الزيادة الشهرية لإنتاج الكويت من البترول ليصل إلى 768ر2 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو "ما يعني أن دول (أوبك بلس) تستعيد جزءًا كبيرًا من حصصها الإنتاجية خلال الأشهر القادمة بما يقارب مستويات ما قبل تفشى جائحة كورونا مطلع عام 2020".



وقال الفارس - في بيان لوزارة النفط الكويتية اليوم/الخميس/، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ41 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في تحالف (أوبك بلس) والاجتماع الوزاري الـ29 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوبك (أوبك بلس) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي - إن (أوبك بلس) تتابع عن كثب أوضاع السوق النفطية العالمية وحركة الاسعار مشيدا بقرار (أوبك بلس) والذي تم بالإجماع ونص على رفع الزيادة الشهرية للإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو وكذلك لشهر أغسطس.



وأكد الفارس أن قرار رفع الزيادة الشهرية من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الامدادات في الأسواق من خلال الاستمرار باتباع استراتيجية (أوبك بلس) مما يساعد في استقرار السوق.



وأوضح أن التقلبات الحالية في أسواق النفط العالمية لا تعكس فقط التغيرات في أساسيات السوق وإنما تعزى إلى التطورات الجيوسياسية وتقلص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج والتكرير.



وشدد الفارس، على ضرورة استمرار تحالف (أوبك بلس) في أداء دوره الكبير لضمان توازن الأسواق والحفاظ على نهجها في ضبط إيقاع سوق النفط العالمي.

وذكر أن (أوبك بلس) تتابع انعكاسات زيادات أسعار الفائدة الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.



شارك مع وزير النفط الكويتي، خلال الاجتماع، كل من الأمين العام الجديد لـ(أوبك) هيثم الغيص ومحافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.