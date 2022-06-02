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الأزهر يحدد موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 02 يونيو 2022 10:00 ص
الأزهر يحدد موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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يستعد قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، للإعلان عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث تقرر بدأ التقديم من يوم 10 يونيو الجارى، حيث يتم وضع الضوابط للتقديم هذا العام، وسوف يتم الاعلان عنها قريباً.
 
جدير بالذكر، أن ضوابط العام الماضى كانت الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

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