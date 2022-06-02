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رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة

الخميس، 02 يونيو 2022 09:41 ص
رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة رياض الأطفال - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع" رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات بمحافظة القاهرة، حيث يمكن التقدم من خلال الرابط التالى
 
http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten
 
 
وحدد المديرية شروط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل،2022،2023 على النحو التالى:
 
 
- سن التقديم لرياض الأطفال بمدارس اللغات بنوعيها (التجريبي - المستقبل للطفل يبدأ من سن 4 سنوات وحتى  5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.
 
ـ  يتم التقديم لرياض الأطفال  في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - خدمات التعليم الأساسي.
 
ـ عند التقديم لرياض الأطفال 2023 يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازلياً من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة.
 
ـ يتم توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.
 
ـ يتم التسجيل على الموقع خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو الجارى.
 
 ـ لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.
 
ـ تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.
 
ـ يقوم بالتقديم لرياض الأطفال 2023 ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، ويكون محل الإقامة فيها محافظة القاهرة.
 
ـ يتم التقديم لرياض الأطفال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.
 
ـ إذا تم القبول على موقع التقديم لرياض الأطفال، لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

التعليم

التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

كى جى

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التقدم لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية لغات 2023

اليوم السابع بلس


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