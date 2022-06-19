الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب اقتصادية وخيمة إذا بقيت موانئ البحر الأسود مغلقة

كتب أحمد عرفة

حذر جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من عواقب اقتصادية وخيمة إذا بقيت موانئ البحر الأسود مغلقة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن وقف حرب أوكرانيا يمثل مفتاح حل أزمة الغذاء.

وفى وقت سابق أعلنت روسيا عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام القوات الأوكرانية وسائل وأساليب حرب محظورة عبر القصف المنتظم لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية نفذت قصفا مدفعيا بأسلحة ثقيلة بينها نظام صواريخ تكتيكي من طراز (توتشكا أو) مستهدفة مساكن ومنشآت مدنية في دونيتسك ولوجانسك.

وأضافت اللجنة الروسية أن القصف الأوكراني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينما تضررت مباني سكنية وروضة أطفال.

وكان نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قد اتهم الغرب بتجاهل القصف الأوكراني على المناطق السكنية في دونباس والتكتم على جرائم نظام كييف بحق المدنيين هناك.