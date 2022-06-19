اليوم السابع
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ألمانيا تسلم أوكرانيا مدافع الهاوتزر فى الأسابيع المقبلة

الأحد، 19 يونيو 2022 10:04 ص
ألمانيا تسلم أوكرانيا مدافع الهاوتزر فى الأسابيع المقبلة الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ترسل ألمانيا مدافع هاوتزر جديدة إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أيضًا توفير إمدادات مدفعية وراجمات صواريخ متعددة الإطلاق "إم ال آر إس".

 

وقالت السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا أنكا فيلدوسن ، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إنه من المقرر أن تتسلم القوات المسلحة الأوكرانية منظمة هيمارس عالية الحركة التي توردها بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر.

 

وأفادت بأنه يجري الآن تجميع هيمارس في أوروبا بينما يتدرب الجيش الأوكراني على كيفية استخدامها.

 

وتابعت قائلة إنه من المتوقع توريد أنظمة دفاع جوي حديثة مضادة للصواريخ الباليستية كان قد أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتز أكتوبر الماضي، لافتة إلى أنها ما زالت قيد التصنيع.

 

ويشار إلى أن شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس قاموا بزيارة أوكرانيا في 16 يونيو وناقشوا مع القيادة الأوكرانية قضايا الأمن الغذائي العالمي والتكامل الأوروبي والعقوبات ضد روسيا.

 


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