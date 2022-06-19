ارتفاع أسعار البنزين 14% فى اليمن وسط أزمة وقود حادة بالبلاد

كتب محمد جمال

قال مسئول في شركة النفط الحكومية في عدن بجنوب اليمن، اليوم الأحد، إن الشركة قررت رفع أسعار البنزين التجاري بنسبة 14% في مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وسط أزمة حادة في الوقود تشهدها عدن والمدن المجاورة منذ أيام.

وصرح المسؤول لوكالة "رويترز" بأنه بموجب القرار، الذي بدأ سريانه اليوم الأحد، سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 25800 ريال (نحو 23 دولارا) من 22500 ريال.

وكانت شركة النفط في عدن رفعت أسعار وقود السيارات في المحطات الحكومية بنحو 6% في الرابع من يونيو، ليرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 19800 ريال (17.5 دولار) من 18600 ريال.

وتعد هذه رابع زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات منذ بداية العام الحالي.

وقال المسؤول، إن ”سبب زيادة أسعار البنزين هو ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج؛ نتيجة صعود أسعار النفط عالميا، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تذبذب أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار“.

وأبدى ناشطون وسكان في عدن غضبهم من قرار رفع أسعار الوقود، ما يزيد معاناتهم في بلد يئن بالفعل تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة، وانعدام الخدمات، وحرب دفعت واحدة من أفقر الدول العربية إلى شفا المجاعة.