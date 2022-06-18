5 علامات خفية للالتهاب بعد سن الخمسين.. أبرزها زيادة الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة ، وهي الخطوة الأولى في الشفاء، ولكن عندما يصبح الالتهاب مزمنًا ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان والخرف ، لهذا السبب من المهم أن تراقب علامات الالتهاب ، حتى تتمكن أنت وطبيبك من القضاء عليها، هذه أعراض خفية للالتهاب تميل إلى الظهور بعد سن الخمسين ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 -ألم المفاصل:

يمكن أن تبدأ بعض علامات الالتهاب الدقيقة في الظهور بعد سن الخمسين، أحد الأسباب الشائعة هو عندما تبدأ في الشعور بآلام المفاصل أكثر من المعتاد، إذا بدأت في ملاحظة أن مفاصلك متيبسة ومتورمة ومؤلمة ، فقد تكون علامة على أنك تعاني من التهاب.

2 -زيادة الوزن:

زيادة الوزن هي علامة أخرى خفية وشائعة للالتهاب ،إذا كنت قد لاحظت أن الأرقام على الميزان تتزايد ، فقد يكون ذلك بسبب الالتهاب الذي يتسبب في تمسك جسمك بالوزن الزائد.

3 -ضباب الدماغ

يبحث معظم الناس عن علامات الالتهاب في الجسم مثل آلام المفاصل أو مشاكل الجلد، لكن الالتهاب في شيخوخة الدماغ يساهم في التدهور المرتبط بالعمر في الأداء بعد سن الخمسين وهو عامل حاسم يجب مراعاته، ويظهر هذا في التشوش الذهني ، وصعوبات التركيز ، وضعف الذاكرة العاملة ، وعدم القدرة على التعلم بكفاءة ، وحتى الحزن وعدم القدرة للتعامل مع المستويات الطبيعية من التوتر .

4 - الانتفاخ

يمكن أن يكون الانتفاخ بعد تناول وجبة ، أو تباطؤ الأمعاء ، أو إفراغ الأمعاء بشكل غير عادي علامات على التهاب الأمعاء، يمكن لطبيبك إجراء فحص دم بسيط للتحقق من العلامات التي تشير إلى ما إذا كنت تعاني من التهاب مزمن.

5 -الطفح الجلدي:

يمكن أن تكون الطفح الجلدي علامة حمراء للالتهاب، إن أكثر علامات الالتهاب الخفية للأشخاص فوق سن الخمسين هي تغيرات بشرتهم، يمكن أن تكون أكثر جفافاً أو تقشرًا أو تظهر عليها علامات احمرار.