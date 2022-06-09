الاحتفال بيوم البيئة العالمى بتسليم جوائز مسابقة صحتنا كوكبنا اليوم

كتبت منال العيسوى

تحتفل وزارة البيئة، اليوم الخميس، باليوم العالمى للبيئة من داخل المحميات الطبيعية فى محمية وادى دجلة وتشمل مراسم الاحتفال تسليم جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

وتبدأ الاحتفالية بتسليم الفائزين من المراحل الثانية والثالثة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم تسليم المراحل الرابعة والخامسة من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة، بعد قيامهم بتقديم صورة من الرقم القومى أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 سنة.

كما سيتم تسليم الفائزين من المحافظات الحدودية والصعيد فى المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى،

والمسابقة تأتى فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، حيث تتمثل جوائز المسابقة فى دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة فى مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة فى البرامج والمبادرات التوعوية التى أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتى تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى كل فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

كما أنها ستستمر حتى شهر نوفمبر 2022، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى لكل فئات المجتمع.