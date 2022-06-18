قبل 138يوما من Cop 27.. اعرف تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر

كتبت ـ منال العيسوى

لم يتبقى سوى 138 يوما على انطلاق مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين Cop27 ، وتمكنت وزارة البيئة والتنمية المحلية فى التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، وتوطين فكرة النقل المستدام الصديق للبيئة.

ووضعت الدولة استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربائى في النقل العام عبر مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ، فى القاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بحوالى 100 أتوبيس كهربائى.

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كما تمت المشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك من خلال التعاون بين بعض الوزارات، إضافة للمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، واستحداث حوالى 15 أتوبيسا كهربائيا كخدمة نقل عام. ‏ثم جاء التعاون بين وزارة البيئة و هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة، التى مر عليها أكثر من 20 عاما بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

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‏كما تم انشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.