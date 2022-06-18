لمريض السكر.. مشروبات صحية يمكنك تناولها أبرزها الزنجبيل

فاطمة ياسر

مريض السكر بشكل دائم له طريقة محددة ومختلفة في تناوله للطعام والمشروبات، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم المشروبات التي يمكنهم تناولها، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، ومنها:

-الشاي الأخضر:

يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي نسبته في الدم، والتقليل من فرص الإصابة بمضاعفات مرتبطة بهذا المرض.

-الزنجبيل والبابونج:

جميعها مشروبات دافئة تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته في الدم، وتحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

-القهوة:

لا تضف لها السكر، أو المبيض وستحصل علي فوائدها الكثيرة، فتناولك لها بدون أي إضافات يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم.

-عصير الجرجير والكرفس:

الخضروات بشكل عام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ علي صحة الجسم، وتنظيم نسبة السكر بالدم، ولذا تناوله لتنظيم نسبة السكر بالدم.

-عصير الليمون:

يقوي الجهاز المناعي لمريض السكر، ولكن يجب تجنب إضافة السكر علي العصير حتي لا تتعرض لارتفاع نسبته.