خضروات خطر على مرضى السكر عند الإسراف فى تناولها

فاطمة ياسر

مرض السكر من الأمراض التي تحتاج للمصاحبة، والتعرف على نوعية الطعام المتناول، فهل تعلم أن هناك بعض الخضروات المسببة لارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل سريع؟ هذا ما ستتعرف عليه خلال الأسطر المقبلة وفقًا لموقع "إكسبريس".

أكد التقرير، ضرورة التعرف على الخضروات التي تتسبب فى ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل سريع عند الإفراط في تناولها، لأن السكر وخاصة من النوع الثاني يعني أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، وهذه مشكلة لأن الأنسولين ينظم سكر الدم، وعند حرمانه يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي بدوره إلى سلسلة من المشاكل.

ولذا ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لأن بعض العناصر عالية الكربوهيدرات يتم تقسيمها إلى غلوكوز (سكر الدم) بسرعة نسبيا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ومن ضمن الخضروات التي تحتوي علي نسبة عالية من النشويات، وينصح بالتقليل من تناولها لمرضي السكري، ومنها:

-الذرة.

- البازلاء .

- البطاطا الحلوة.

- اليقطين.

- الموز.

ولذا قدم التقرير، أبرز وأهم الخضروات الصحية لمرضي السكري، ومنها:

- السبانخ .

- الخرشوف.

-فاصوليا.

- البنجر.

- بروكلي.

- الملفوف أي الكرنب.

- الجزر.