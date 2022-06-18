للمرة الرابعة.. مدينة الزينية تخمد قمينة طوب مخالفة لقانون البيئة بالأقصر

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه بناءاً على شكاوى المواطنين تليفونيا لرئيس المجلس صباح السبت 18 يونيو 2022، يفيد بانبعاث دخان كثيف من أحد قمائن الطوب بقرية الزينية بحرى، وشعور المواطنين بالاختناق نظراً للدخان الكثيف مع حرارة الجو، فتم تكليف المهندس ممدوح بدوي مدير شئون البيئة، ويوسف أحمد محمود رئيس القرية بسرعة التحرك محل البلاغ.

وأكد العقيد أحمد الهوارى، أنه تم إبلاغ الحماية المدنية بالمدينة، كما تم التنسيق مع النقيب يحيى جامع رئيس نقطة شرطة الزينية قبلي، وتم إطفاء القمينة والسيطرة على الوضع لخدمة المواطنين، كما تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية بمركز شرطة طيبة تمهيدا للإحالة للنيابة العامة.

وفى نفس السياق شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عودة فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعى لمناقشة مشكلات المواطنين، حيث تم بحضور العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنعقاد اليوم المفتوح داخل ديوان عام المركز، ومناقشة تأهيل وتبطين الترع بالقرى، ومشروع الصرف الصحى وعدد من الملفات الهامة.

وتم عقد اليوم المفتوح فى البداية بمناقشة أسباب تأخير التشغيل التجريبي لمشروع الصرف داخل المركز، حيث أفادت المهندسة رقيه حماد رئيس هيئة الصرف الصحي بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من إجراءات عداية السكة الحديد وتم وصول المواسير الخاصة بها، وجاري التنسيق للإحضار ماكينة الدفع النفقي، وجاري إتخاذ الإجراءات فى محطات الصرف بالنسبة لمحطة الشاعر ،كما وعدت المهندسة رقيه بالحضور لاجتماع جديد لتحديد مواعيد محددة للشركات للانتهاء من مشروع الصرف الصحي للمركز.















