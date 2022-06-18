لايف.. ممنوع الدخول بالموبايل.. تعليمات هامة بامتحانات نهاية العام بآثار القاهرة

كتب محمد صبحى





يواصل طلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم السبت أداء امتحانات نهاية العام الدراسى وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقدم تليفزيون اليوم السابع جولة داخل لجان الامتحانات، حيث أجرى الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات باللجان.

ووجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عددا من التعليمات الهامة لطلاب الكلية حيث يجب مراعاة التعليمات التالية.

1 - جميع الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح الإكترونى:

2 - لابد من الوصول إلي الكلية قبل بداية موعد الامتحانات طبقا للجداول المعلنة بوقت كافي، حيث لن يسمح بدخول اللجان بعد بدء الامتحانات

3 - التأكد من الامتحان وورقة الأسئلة وورقة البابل شيت.

4 -التأكد من الاسم وقراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة

5 - الدخول بالكمامة وشهادة التطعيم جرعتين علي الاقل

6 - يرجي اصطحاب ادوات الامتحانات خصوصا القلم الرصاص المناسب والممحاة والبراية وغيرها

عدم الدخول الي اللجان بالموبايل حتي ولو مغلق

7 - عدم اصطحاب أي مادة علمية أو متعلقات خاصة بالمقرر

8 - عدم الحديث داخل اللجنة أو الإخلال بنظام اللجنة وهدؤها والالتزام التام بالتعليمات ومراعاة الهدوء والنظام

9 - عدم التزاحم أو الوقوف أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان وانما الانصراف مباشرة بمجرد الخروج من المبني

10 مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالمقعد الموجود عليه الاسم ورقم الجلوس.