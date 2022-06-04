54 ألف طالب بتجارة القاهرة يبدأون امتحانات نهاية العام الدراسى.. لايف

كتب ــ محمد صبحى





قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من داخل لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى بكلية التجارة جامعة القاهرة والتى تضم 54 ألف طالب على مستوى أقسام الكلية.

وقال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة انتظام امتحانات نهاية العام بالكلية فى أول يوم انطلاق الاختبارات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية وفرت سيارة إسعاف للتعامل مع اى طوارئ تحدث أثناء الامتحانات، مع تعقيم القاعات بين الفترات للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع الدكتور جمال شحاتة، أن الكنترولات تعمل بشكل يومى مع انطلاق الامتحانات لتصحيح نماذج الإجابة أولا بأول تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب بشكل بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات.