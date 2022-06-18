عقد قران قط وقطة على يد مأذون شرعى وبحضور معازيم فى اليمن.. فيديو وصور

كتب محمد جمال

نظم مجموعة أشخاص فى مدينة عدن اليمنية، حفل عقد قران لزواج قط وقطة، بحضور شهود ومعازيم، وأقيم الحفل الصغير الذى تم بمشاركة عدد من الجيران والمحيطين فى مديرية المعلا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وتداول نشطاء يمنيون تسجيل فيديو مرئى للواقعة، أظهر شخصاً يتلو تفاصيل عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين، واختلط الأمرما بين جد ومزاح عند من تابعوا الأمر.



حفل الزواج

وحسب شهود عيان، فإن الحفل سبقته طباعة دعوة رسمية لحضور عقد القران ووزعت دعواته على عدد من الأشخاص المقربين في نفس محيط المنطقة، وأثارت هذه الواقعة استلطاف الكثيرين رغم معارضة البعض، فيما اعترض آخرون معتبرين أن هذه الاحتفالية غير مستحبة في ظل عدم قدرة الشباب اليمنيين على الزواج، بسبب ظروف المعيشة وغلاء المهور.



الدعوات

وأفادت مصادر محلية أن الواقعة حدثت بالفعل في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، ووصفها النشطاء بأنها أغرب حفل عقد قران حضره معازيم وتم بدعوة رسمية جرى توزيعها على المشاركين وبحضور مأذون. وأوضحوا أن عقد الزواج جرى بين القطين بشكل رسمي وعبر ورقة جرى خطها من قبل أحد الأشخاص كمأذون شرعى، وتم التوقيع عليها من قبل القط والقطة.