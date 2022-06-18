ضبط 52 قطعة سلاح نارى و 3 جرائم سرقات خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 52 قطعة سلاح نارى، و141 قضية مخدرات، وتنفيذ 50865 حكما قضائيا متنوعا.

وشنت أجهزة الأمن حملات مكبرة، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (3674) حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت المعلومات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ)، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (52) حكما "جزئيا" فى قضايا "تبديد" والمقضى فيها بمدد حبس بلغت (55 سنة) وكفالات مالية مستحقة ، بتردده على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادره ضده أقر بصحتها.

وأكدت المعلومات قيام 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الصيدليات بأسلوب "المغافلة" عن طريق قيام إثنين من المتهمين بالدخول للصيدلية بزعم شعور أحدهم بحالة إعياء ورغبته فـى تلقيه إحدى الحقن المسكنة للآلام " مرتدياً جلباب " وحال تواجده بالغرفة الملحقة بالصيدلية المتواجد بها ثلاجة حفظ الأدوية يقوم بسرقة بعض محتويات الصيدلية من بعض الأدوية ، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة ("ثان طنطا - ثان المحلة" بالغربية - أول أكتوبر بالجيزة - أول الزقازيق بالشرقية ) ومراكز شرطة (" طنطا- السنطة - قويسنا- بركة السبع" بالمنوفية - أبو النمرس بالجيزة " ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 15 واقعة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك شركة للإستيراد والتصدير وشريك بمخزن أدوية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وأمكن ضبطه والمسروقات.

و أكدت المعلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك مُتخذان من دوائر("قسمى شرطة أول وثان طنطا " - مركز شرطة طنطا) بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) وأمكن ضبطهما والمسروقات (5 دراجات نارية).

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الدقهلية - البحيرة) والجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن فحص عدد (82) سيارة ضُبط خلالها عدد (21) سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون حماية البيئة ، بنطاق مديرية أمن القاهرة، وضبط عدد (6) قضايا (4 ورش لتصليح السيارات – مقهى – مطعم) بنطاق محافظة البحيرة لقيامهم بمخالفات (عدم وجود سجل بيئى – عدم وجود موافقة بيئية للنشاط – التخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة – التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة "زيوت المحركات المتهالكة " – عدم إرتداء العاملين لمهمات الوقاية – عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط – عدم وجود شهادات صحية للعاملين)، وضبط عدد (92) قضية "صرف على مياه النيل – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن الدقهلية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديريات أمن (كفر الشيخ – المنوفية – القليوبية).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط عدد (6) قضايا (3 شركات– محل لتجارة الأعلاف – 2 مركز لبيع وتداول الأدوية البيطرية) وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ بمضبوطات بلغت (1500 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص – 3280 عبوة أدوية بيطرية متنوعة بدون ترخيص وسارية الصلاحية) وضبط عدد (2) قضية (محل مبيدات ومخصبات زراعية- محل أعلاف حيوانية) بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت (270 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأحجام – 264 كيلو جرام أسمدة – 9 طن أعلاف حيوانية) جميعهم بدون ترخيص.