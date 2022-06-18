أسعار الحديد والصلب في الأسواق بتداولات السبت 18 يونيو 2022

شهدت أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم السبت 18 يونيو 2022 استقرارا ملحوظا منذ مطلع الشهر الجاري بعد هبوط في نهاية مايو 2022 أكثر من 2000 جنيها في بعض المصانع.
أسعار الحديد فى مصر اليوم 18 يونيو 2022
سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع
سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها
سعر حديد المصريين 18070 جنيها
سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيها
سعر حديد العشرى 18000 جنيها للطن
سعر حديد المراكبى 18050 جنيها
سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيها
سعر حديد الجارحى 17850 جنيها للطن
ومدت وزارة الصناعة والتجارة العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام.
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