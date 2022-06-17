وزيرة الصناعة: شركة روسية تعرض إنشاء مصنع لإنتاج العربات المتنقلة فى مصر

كتب إسلام سعيد

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسئولين و الشركات الروسية ، استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارتها الحالية لدولة روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وشارك فى اللقاءات السفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، وياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.

واستهلت الوزيرة، سلسلة اللقاءات بعقد لقاء موسع مع إنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، رئيس مؤسسة روس كونجرس المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، تناول الإشادة بمشاركة مصر كضيف شرف منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بنسخته الخامسة والعشرين، كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.

كما عقدت "جامع"، جلسة مباحثات موسعة مع الكسندر افيدف محافظ مقاطعة فلاديمير الروسية، حيث تم استعراض المقومات الاقتصادية للمقاطعة وفرص تعزيز التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المقاطعة تمتلك إمكانات تصنيعية كبيرة فى مجال الصناعات الهندسية والآلات الزراعية والغذائية والأسمدة العضوية والزجاج والأخشاب.

وقالت الوزيرة، إن الاجتماع استعرض عدد من مقترحات التعاون المشترك بما يهدف إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومقاطعة فلاديمير وكذا الدعوة لترتيب اجتماعات ثنائية بين الجانبين للتعرف على خبرات مقاطعة فلاديمير في إدارة المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين ، مشيرة إلى أن اللقاء تناول إمكانية تنظيم زيارة لوفد من الشركات الروسية المتواجدة بالمقاطعة والمهتمة بالسوق المصري إلى مصر للتعرف على المنطقة الصناعية الروسية واستكشاف فرص التعاون المشترك مع الشركاء المحتملين سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وشملت لقاءات الوزيرة لقاءً مع كيريل ليبا رئيس شركة ترانسماش هولدينج، وهى أكبر شركة فى العالم منتجة لعربات السكك الحديدية، حيث تم استعراض موقف تنفيذ العقد المبرم مع الجانب الروسي لتوريد 1300 عربة سكك حديدية لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، حيث أفادت الشركة بأنه تم بالفعل توريد 650 عربة وجارى استكمال الكمية المتبقية، وأشادت الشركة بالتنسيق الجارى مع وزارة النقل المصرية وجديتها والتزامها فى تنفيذ بنود العقد وفق التوقيتات المحددة، مشيرين إلى أنه وفقًا للعقد فإن الشركة ستقدم خدمات الصيانة لما بعد البيع.

كما التقت جامع رافائيل خبيروف رئيس شركة Mobi Truck، حيث تم استعراض خبرات ونشاط الشركة في مجال إنتاج العربات المتنقلة وبحث إنشاء خط إنتاج للشركة فى السوق المصرى، للاستفادة من إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة بالسوق المصري استنادًا إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

وفى هذا الإطار أكدت الوزيرة، استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء هذا المشروع، مطالبة الشركة الروسية بتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع متضمة الاحتياجات المطلوبة لتسهيل إيجاد شريك مصرى لاقامة هذا المشروع .