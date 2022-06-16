سعر طن الحديد فى السوق المصرى اليوم الخميس 16 يونيو 2022

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الحديد فى مصر استقرار ملحوظ بتداولات اليوم الخميس 16 يونيو 2022، وذلك مع إعلان المصانع تثبيت الأسعار خلال الشهر الجارى، بعد خفض الأسعار قرابة 2000 جنيه، فى حين يشهد الطلب على الحديد فى مصر حالة من الاستقرار المحوظ على مدار الشهرين الماضيين.

أسعار الحديد فى مصر اليوم 16 يونيو 2022



سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع

سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

سعر حديد المصريين 18070 جنيها

سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيها

سعر حديد العشرى 18000 جنيها للطن

سعر حديد المراكبى 18050 جنيها

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيها

سعر حديد الجارحى 17850 جنيها للطن.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا تشهد أسعار الحديد في الأسواق استقرارا ملحوظا.