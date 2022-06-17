منتخب السباحة البارالمبية يصل القاهرة عقب المشاركة ببطولة العالم بالبرتغال.. صور

كتبت رحاب نبيل

وصلت مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية، بعد المشاركة في بطولة العالم في ماديرا بالبرتغال 2020، بمشاركة أكثر من 600 سباح عالمي من أكثر من 70 دولة حول العالم، للتنافس على البطولة، وكان في استقبالهم في مطار القاهرة كابتن طارق جيرة الله أمين شيراتون هليوبوليس بأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن.

وتم استقبال بعثة المنتخب المصري بقيادة كابتن عمرو السوهاجي أمين مساعد الشباب لذوي الهمم بأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن، وأيضا السباحة ملك حسين، في الصالة المميزة بمطار القاهرة بالورود وسط حفاوة وتسهيلات كبيرة من قبل فرق العلاقات العامة بالمطار، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وحقق منتخب السباحة البارالمبية نتائج إيجابية في بطولة العالم المقامة فى مدينة ماديرا في البرتغال والتى تقام فى الفترة من 8 إلى 18 يونيو الجارى، بوصول خمس سباحين إلى نهائيات البطولة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وتعد هذه النتائج إنجازا كبيرا للسباحة البارالمبية في ظل صغر أعمار السباحين وكونها المرة الأولى منذ فترة طويلة التى يصل فيها أربعة سباحين إلى نهائيات بطولة العالم.



منتخب السباحة البارالمبية يصل القاهرة عقب المشاركة في بطولة العالم بالبرتغال



منتخب السباحة البارالمبية يصل القاهرة عقب المشاركة في بطولة العالم بالبرتغال



منتخب السباحة البارالمبية يصل القاهرة عقب المشاركة في بطولة العالم بالبرتغال