مطار القاهرة يبدأ تطبيق قرار رفع قيود السفر وإجراءات الحجر الصحى اعتبارا من الغد

كتبت رحاب نبيل

تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولى، غدا، الجمعة، تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة برفع كافة قيود السفر لدخول القادمين من الخارج، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية.

وأكدت مصادر بالحجر الصحى بمطار القاهرة، أن سلطات الحجر برئاسة الدكتور حازم حسين، تلقت إخطارًا من إدارة الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان يفيد بإلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، وعدم اشتراط تقديم شهادة تفيد تلقي لقاح فيروس كورونا أو تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR)، بجانب إلغاء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، بأن إلغاء كافة القيود الخاصة بدخول القادمين من الخارج جاء في إطار قرار الحكومة المصرية برفع الإجراءات الإحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك بعد نجاح الدولة والجهات الصحية المختصة في مكافحة الفيروس، وأيضاً إرتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس، حيث تسعي جميع دول العالم حالياً إلي رفع قيود السفر وتسهيل كافة الإجراءات علي المسافرين.

يذكر أن إجراءات تخفيف قيود السفر جاءت بشكل تدريجي، حيث ألغت سلطت مطار القاهرة في ابريل الماضي، العمل بالإقرارات الصحية" Declaration Form" أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين الي جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحى والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتينى طبقًا لجداول التشغيل.