اليوم السابع
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ما هى أسباب توجه الحكومة لتصنيع سيارات كهربائية؟.. 10 معلومات تجيب

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:00 ص
ما هى أسباب توجه الحكومة لتصنيع سيارات كهربائية؟.. 10 معلومات تجيب سياره كهربائيه
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى الحكومة من خلال القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ؛لتدشين سيارة كهربائية فى مصر بالتعاون مع الصين والاتحاد الاوروبى ، خلال الفترة المقبلة ، بما يساهم فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات بشكل كبير والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة، لا سيما فى ظل التوجه العالمى وتنظيم مصر لمؤتمر المناخ cop27 فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل .. تعرف علي مزايا السيارات الكهربائية الجديدة ودعم الحكومة لها .
 
1- غير ملوثة للبيئة لاعتمادها علي الطاقة النظيفة.
2- غير مزعجة لعدم وجود صوت محرم علي غرار السيارات التقليدية .
3- موفرة فى قيمة الوقود بأكثر من 70‎%‎ مقارنة بالوقود التقليدي.
4- موفرة فى عمليات الصيانة الدورية .
5- تتمتع بامكانيات كبيرة وتكنولوجيا عالية .
6- ستدعمها الحكومة ب 50 ألف جنيه مما يخفض سعرها .
7- سعرها أقل ب 20‎%‎ من السيارات التقليدية المثيلة .
8- هناك عدة مشروعات لتدشين سيارة كهربائية بمشاركة القطاع الخاص .
9- ستكون البداية باستيراد سيارات كاملة وتجميعها محليا .
10- سيتم لاحقا تصنيع ما بين 40 ل 50‎%‎ من مكونات السيارة محليا .

السيارات الكهربائية

تصنيع السيارات

قطاع الاعمال العام

البيئة

المناخ



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