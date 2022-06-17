وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية - في بيان اليوم - أنه تم الإبلاغ عن 141 حالة في مقاطعة كيبيك، و21 في أونتاريو، وأربع حالات فى ألبرتا، واثنتان في مقاطعة بريتش كولومبيا بأقصى الغرب الكندى حتى اليوم.



وقالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام "إن جميع الإصابات كانت لدى رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما".. مضيفة أن العديد من الحالات تم ربطها بالاتصال الجنسي برجال آخرين، لكن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى أي شخص كان على اتصال جسدي وثيق بشخص مصاب.



وقام مسؤولو مونتريال بتوسيع حملة التطعيم في المدينة، يوم الثلاثاء الماضي، وبدأت مدينة تورونتو في إنشاء عيادات لتحصين الأفراد المعرضين للخطر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.