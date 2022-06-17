السفير اليابانى فى القاهرة: نتعاون مع مصر بالمجالين التعليمى والعلمى

أحمد عبد الرحمن

قال السفير أوكا هيروشى، السفير اليابانى فى مصر، إن مصر واليابان دائما ما يتعاونون منذ فترة طويلة، وفى مقدمه ذلك التعاون المجال التعليمى والعلمى، وهو الأمر الذى دائما ما يعتمد على ما تقدمه الحكومتان فى هذا المجال، حيث تقدم بلاده العديد من المعدات والمعلمين فى المجال التعليمي.

وأضاف «هيروشي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «فى المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالى، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مصر بات لديها أحد أكبر المراكز البحثية التى تم إنشائها بالتعاون مع الحكومة اليابانية، كما وأن مصر هى مركزا للأبحاث العلمية فى القارة الأفريقية والوطن العربى والشرق الأوسط.

وأوضح أن هناك المئات من الطلاب ممن يستفيدون من هذا التعاون، كما يوجد عدد من الطلاب من الدول العربية الذين يستفيدون من هذا الدعم أيضا، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف الاستمرار فى دعم الحكومة المصرية فى هذا الشأن وأن تقدم منح دراسية ودعما للجامعات.

واستطرد: «الحرم الجامعى للجامعة اليابانية فى مصر هو مبنى رائع وتم بناءه على الطراز اليابانى، كما أن المبنى يعتبر أحد أيقونات تثبت التعاون بين مصر واليابان فى المجال العلمى، كما وأن التعليم أحد أولويات التعاون بين مصر واليابان وتشمل مرحلة رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والتعليم الفنى والجامعي».