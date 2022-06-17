اليوم السابع
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"أوقاف أسوان" تفتتح 4 مساجد جديدة والإجمالى يصل إلى 93 مسجدا.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:14 م
"أوقاف أسوان" تفتتح 4 مساجد جديدة والإجمالى يصل إلى 93 مسجدا.. صور جانب من الإفتتاح
أسوان - عبد الله صلاح

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أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة ورؤساء المراكز والمدن ، ومديرى إدارات الأوقاف اليوم الجمعة بإفتتاح عدد من المساجد.

وشملت إفتتاح السكرتير العام لمسجد آل قاسم بقرية فارس بمركز كوم أمبو بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة وصلت لأكثر من 4 مليون جنيه ، وعلى مساحة 550 م2 ، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها ".

كما تم فى نفس الوقت إفتتاح مسجد أبو هندى بالرديسية بمركز إدفو حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 392 ألف جنيه ، ويقع على مساحة 135 م2.

فيما تم إفتتاح مسجد الشيخ على بقرية إقليت بعد تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 610 ألف جنيه وبمساحة 400 م2 ، بينما أفتتح بقرية الجعافرة بمركز دراو مسجد الشيناب عقب تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 387،5 ألف جنيه وبمساحة 100 م2.

ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 93مسجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وشدد ، على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة .
 

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