اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 03:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تعلن تفاصيل يوم العلم والتكنولوجيا فى مؤتمر المناخ Cop27

الخميس، 16 يونيو 2022 02:09 م
وزيرة البيئة تعلن تفاصيل يوم العلم والتكنولوجيا فى مؤتمر المناخ Cop27 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى يوم العلم والتكنولوجيا، الذى سينفذ فى مؤتمر المناخ المقبل الـCop27، أنه سيعتمد على عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ، موضحة أن وزير التعليم العالى بصدد إنشاء شبكة من الجامعات، التى يمكن عرض أبحاثها فى مجال تغير المناخ.
 
وشددت وزيرة البيئة، خلال كلمتها فى فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، على مشاركة كل أطياف المجتمع للتصدى أو معالجة قضية تغير المناخ، وضرورة وأهمية مشاركة الاطفال والنشء، مؤكدة أنه تم منذ عامين إصدار أول منهج لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية والتى تشمل قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والإستدامة البيئية بالتعاون مع وزير التربية والتعليم.
 
وأكدت الوزيرة أنه تم أيضا العمل على تبسيط تلك المفاهيم للأطفال وتحديث المناهج التعليمية لدمج فكرة البيئة والموضوعات البيئية بطريقة مبسطة وغير منفصلة عن المناهج الموجودة لتشمل البيئة فى جميع المناهج فى التاريخ والجغرافيا والعلوم وباقى المواد.
 
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك قمة للتعليم خاصة بالأطفال حول العالم، لبحث كيفية دمج وزارة التربية والتعليم حول العالم لقضية تغير المناخ بطريقة ملائمة لفهم الأطفال والنشء، وجعلهم يمارسونها فى حياتهم اليومية.

البيئة

تغير المناخ

مؤتمر المناخ

يوم العلم والتكنولوجيا



الموضوعات المتعلقة

المشاركون فى المؤتمر العالمى الـ 8 للبرلمانيين الشباب يطالبون بدعم الاستثمار الأخضر.. ويكشفون تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان والتنمية.. ويؤكدون: سيؤدى لخسارة أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى

الخميس، 16 يونيو 2022 10:35 ص

برلمانية سورية تطالب بتوحيد الجهود لإنقاذ العالم من أخطار تغير المناخ

الخميس، 16 يونيو 2022 10:29 ص

النائبة سحر البزار: قضية تغير المناخ تحدٍ عالمي غير مسبوق لا يعترف بالحدود

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:53 م

أمين عام منظمة "من أجل الحق فى الغذاء" تكشف تأثير تغير المناخ على المناطق النائية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:45 م

مؤسس منظمة "Clim-Eat": تغير المناخ سيؤدى لخسارة أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:02 م

مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية.. الرئيس: نتطلع لدعم الجانب الأوروبى فى تغير المناخ والبيئة.. وقضية المياه تمس صميم الأمن القومى المصرى.. أورسولا: مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة