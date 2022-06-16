هيئة الإسعاف تشارك فى تأمين الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى.. صور

كتب - عبد الرحمن سيد

تشارك هيئة الإسعاف المصرية، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس الهيئة، فى تأمين عمليات فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي "فريكسيم بنك" والذي تستمر فعالياته بالعاصمة الإدارية حتى 19 يونيو الجاري.

ودفعت الهيئة بالعديد من الأطقم الإسعافية المتميزة والمشرفين لتيسير مهام الأطقم الاسعافية، من بينهم مدير أسعاف حلوان الدكتور محمد بلال و مشرف اول النموذج محمد صالح ومشرف القطاع عماد فرج وذلك في إطار خطة الهيئة فى توفير كافة سبل التأمين الاسعافي..

كما اعتمدت خطة هيئة الإسعاف المصرية على تأمين الضيوف خلال زيارتهم لمعالم مصر السياحية والتاريخية، كما اشتملت الخطة على تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية وذلك على مدار 24 ساعة متواصلة طوال فترة انعقاد الاجتماعات ، حرصا على المتابعة الدورية والتواجد بصفة مستمرة لتأمين الضيوف.

وتضمنت خطة هيئة الإسعاف تأمين 2500 مشارك بالمؤتمر عبر تخصيص 22 سيارة إسعاف مجهزة كوحدة عناية مركزة لتأمين قاعة الاجتماعات الرئيسية ومقرات إقامة الوفود وتواجد 66 فردا من الأطقم الإسعافية المتميزة فنيآ، و6 مشرفين كما تضمن المؤتمر تجهيز عيادة طبية يتولي إدارتها 2 أطباء تعمل على مدار 24 ساعة بمقر إقامة الوفود وعيادة أخرى بمقر انعقاد فعاليات المؤتمر تضم أيضا عدد 2 أطباء ، وسط انتشار السيارات بمحيط المؤتمر والاستعداد الدائم لأى طارئ.