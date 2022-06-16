اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 08:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كل ما تريد معرفته عن شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟

الخميس، 16 يونيو 2022 07:30 ص
كل ما تريد معرفته عن شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟ محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمتلئ محاكم الأسرة بالكثير من دعاوى الخلع لأسباب متعددة، ويتساءل البعض من المواطنين عن شروط عملية الخلع للزوجة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
قول المحامى خالد محمد إن المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين مهمين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
 
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها).
 
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض. 
 
وأوضح الخبير القانونى أنه بتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.

قضايا الخلع

محكمة الاسره

شروط قضية الخلع

القانون المصرى

اخبار الحوادث

دعاوى الخلع

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

زوج ردا على دعوى خلعه: "أخذت 2 مليون مؤخر وعايزة تخلعنى وتدفع ألف جنيه فقط"

الخميس، 19 مايو 2022 02:31 م

لتنفيذ دعاوى الخلع.. الزوج يدفع بصورية المهر للدفع ببطلان مقدم الصداق.. عدم علم الزوج بانعقاد الخصومة لأن الزوجة تعلنه إعلانا إداريا.. وخبراء يطالبون البرلمان بسن تشريع لرد "المهر الحقيقى"

الخميس، 03 مارس 2022 05:00 ص

"اتجوز عليها بفلوسها".. أغرب دعاوى الخلع بسبب الزوجة الثانية داخل محاكم الأسرة

الأحد، 20 فبراير 2022 11:53 ص

حكم قضائى برفض دعوى الخلع لعدم رد مقدم الصداق.. الزوجة ردت جنيه واحد فقط كمقدم صداق.. والمحكمة اثبتت صورية الصداق وحقيقته مشغولات ذهبية تقدر بـ 10 ألاف جنيه.. وكلمة السر "شهادة الشهود"

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 11:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة