كل ما تريد معرفته عن شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟

كتب أحمد حسني

تمتلئ محاكم الأسرة بالكثير من دعاوى الخلع لأسباب متعددة، ويتساءل البعض من المواطنين عن شروط عملية الخلع للزوجة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

قول المحامى خالد محمد إن المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين مهمين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

وأوضح الخبير القانونى أنه بتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.