طلائع كفر الشيخ أول وثانى الجمهورية فى مسابقة الصوت الذهبى للقرآن الكريم

كفر الشيخ - محمد سليمان

حصد طلائع كفر الشيخ المراكز الأولى فى مسابقة الصوت الذهبي فى حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة، حيث حققت الطليعة ندى إيهاب المنسى المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ "نصف القرآن الكريم"، كما حصل الطليع حمزة منير محمد على المركز الثاني بحفظ وتلاوة" ربع القرآن الكريم".

وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الفائزين، مؤكدا أنه سيجرى تكريمهما، كما أثنى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة طلائع كفر الشيخ، على الفائزين متمنياً لهما إحراز المزيد من التقدم والنجاح، مشيراً إلى تمتع هذا الجيل بفرصة ذهبية فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتنمية مواهب النشء والشباب سواء الرياضية أو الفنية وغيرها من أجل إعداد جيل مثقف واعى يدرك الفهم الصحيح ولديه القدرة على مواجهة الفكر بالفكر فى ظل تحديات العصر والتطور المتلاحق.

جاءت مشاركة طلائع كفر الشيخ بمسابقة الصوت الذهبى برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة الطلائع.

جدير بالذكر أن المسابقة أقيمت برأس البر فى أبريل الماضي بمشاركة محافظات "القاهرة، دمياط، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، مرسى مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الوادى الجديد، السويس، بورسعيد".