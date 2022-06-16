زيلينسكى: روسيا لا تريد سوى الحرب وترفض جهود السلام

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا لا تريد سوى الحرب وترفض جهود السلام.
وأضاف فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء لإيطاليا، والمستشار الألماني، في العاصمة كييف: بحثت مع القادة الأوروبيين سبل إعادة إعمار أوكرانيا.
وتابع فولوديمير زيلينسكي: واثقون من تلبية ألمانيا طلب أوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي، موضحا أن أوكرانيا ستتلقى المزيد من الأسلحة التي ستسرع تحرير البلاد.
زيلينسكى: روسيا لا تريد سوى الحرب وترفض جهود السلامالخميس، 16 يونيو 2022 07:53 م
زيلينسكى
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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا لا تريد سوى الحرب وترفض جهود السلام.
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