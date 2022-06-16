وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 4481 قتلوا، وأصيب 5565، أي ما مجموعة 10046 ضحية مدنية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأضاف المكتب أن من بين القتلى قرابة 300 طفل وأصيب أكثر من 450 طفلاً.



وكتبت الوكالة أن "معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية".



جاء أكثر من نصف الضحايا من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، حيث تركز روسيا بشدة هجماتها.



وتسببت الحرب المستمرة في أزمة إنسانية حادة في البلاد مع نقص الغذاء والماء الذي يضرب العديد من المناطق في أوكرانيا.



وأكدت وكالة الأمم المتحدة طوال الحرب أن عدد الضحايا يمكن أن يكون "أعلى بكثير" لأن تعقب القتلى وتأكيد المعلومات يستغرق وقتًا في منطقة الحرب.