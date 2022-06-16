تدشين وحدة متخصصة لعلاج سرطان الأطفال بمستشفيات جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء العمل بوحدة متخصصة لعلاج سرطان الأطفال داخل مستشفى الأورام والحروق، وذلك في ظل السعي الدائم لتقديم خدمة علاجية متكاملة بمستشفيات الجامعة، وفي إطار التوسعات الدائمة داخل المستشفى وإضافة مستشفيات مستقلة ووحدات وأقسام متخصصة.

وأضاف الدكتور منصور، أن وحدة علاج سرطان الأطفال تعد جزء من الخطة الاستراتيجية لإدارة المستشفيات لتكامل الخدمات الطبية، وتلبية كافة احتياجات المواطنين لتوفير أعباء السفر ومشقة البحث عن الخدمات الطبية خارج محافظة بني سويف، مضيفاً أن الوحدة تضم 12 سريرا داخليا، وطاقما طبيا متخصصا من أساتذة علاج سرطان الأطفال بمصر، وأساتذة الأشعة والجراحة، وقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية، مؤكدا أن الوحدة تعد الأولى من نوعها على مستوى شمال الصعيد وأنها ستخدم منطقة شمال الصعيد، مشيداً بعملية التطوير المستمر بمستشفيات الجامعة على مستوى الخدمة والأطقم الطبية والأطقم المعاونة وتجهيز الوحدات بأحدث التقنيات والأجهزة، وكذلك توسعة الأقسام الموجودة وإضافة أقسام جديدة ووحدات متخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى.

وأشار الدكتور عاطف محمد مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن هناك دعما كبيرا من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة موجهًا الشكر لتوجيهاته المستمرة بدعم المستشفى الجامعي بكل ما تحتاج لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى للمواطن داخل محافظة بنى سويف، وأن الوحدة الجديدة ستحدث طفرة في المنظومة الصحية داخل المحافظة.