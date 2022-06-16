الاندبندنت: ضربة جديدة لبوريس جونسون بعد استقالة مستشار بسبب حفلات الإغلاق

كتبت رباب فتحى

فى ضربة جديدة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بسبب حفلات داونينيج ستريت وقت إغلاق وباء كورونا، نشر مجلس الوزراء البريطاني خطاب استقالة اللورد كريستوفر جيدت مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشئون الوزراء، وقال اللورد إن رئيس الوزراء وضعه في "وضع مستحيل وبغيض"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وكان أصدر المستشار فى السابق بيانًا قصيرًا فقط، وقال فيه إنه يتنحى "مع الأسف" لكنه شعر أنه "الشىء الصحيح الذى ينبغى عمله".

وكان نواب حزب العمال وبعض نواب المحافظين حثوا رئيس الوزراء على نشر خطاب الاستقالة على الملأ.

فى وقت سابق، من هذا الأسبوع، أخبر اللورد جيدت أعضاء البرلمان أنه من "المعقول" اقتراح أن رئيس الوزراء انتهك القانون الوزاري من خلال انتهاك قوانين الإغلاق فى فضيحة حفلات داونينج ستريت.

وقال أيضًا إنه "محبط" من رد جونسون على تقرير الموظفة المدنية سو جراي بشأن الحفلات في مجلس الوزراء خلال قيود كورونا.

وقال أيضا للجنة مجلس العموم: "الاستقالة هي واحدة من الأدوات القاسية إلى حد ما ولكن القليل من الأدوات المتاحة للمستشار".

وقال اللورد جيدت في رسالته: " فكرة أن يقوم رئيس الوزراء بأي درجة بانتهاك متعمد لقواعده هو إهانة".