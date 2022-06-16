إسعاف مراقب أصيب بتشنجات داخل لجنة امتحانات ثانوية أزهرية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الخميس، مراقب؛ مصاب بتشنجات تعرض لها أثناء أعمال مراقبة امتحان الثانوية الأزهرية في لجنة الامتحانات بمعهد فتيات فاطمة الزهراء بمدينة بلبيس.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود اشارة من مستشفى بلييس المركزي بوصول "السيد ع ا" 45 عاما مقيم الزنكلون، مصابا بتشنجات، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له ونقله إلى المستشفي.



وتبين إصابة المراقب التشنجات اثناء أعمال مراقبة امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد فاطمة الزهراء بمدينة بلبيس، فيما تم نقله إلى مستشفى بلبيس المركزي وإسعافه.