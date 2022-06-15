5 أسئلة شائعة حول إنقاص الوزن.. تجيب عليها خبيرة التغذية

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت ترغب في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة من جسمك والحصول على مظهر متناغم ، فليس بالإنجاز الكبير يمكنك بالتأكيد إنقاص الوزن بسرعة، ولكن عليك أن تنظر إلى ما هو أبعد من تلك الحميات التي تعمل على إنقاص الوزن بسرعة، وتجعلك تشعر بالجوع والحرمان بعد ذلك وعدم الارتياح واستعادته في النهاية، للحفاظ على الوزن بعيدًا بشكل دائم، يجب أن تفقده ببطء، يمكن القيام بذلك من خلال عدم اتباع "نظام غذائي". فقط قم بإجراء تعديلات بسيطة على نمط حياتك ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

فقدان الوزن:

دعنا نتعرف على إجابات لأسئلة إنقاص الوزن الأكثر شيوعًا من أحد الخبراء:

1. إذا قمت بخفض السعرات الحرارية ألن أشعر بالجوع؟

إحدى طرق خفض السعرات الحرارية دون الشعور بالجوع الزائد هي تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف والمياه، ولكن ليس الكثير من السعرات الحرارية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعني هذا عادة استهلاك المزيد من الفاكهة والخضراوات، مثل السبانخ والبروكلي والطماطم والبطيخ والتفاح والفاصوليا والبازلاء.

2. لماذا أشعر بالجوع دائما؟



هناك عدة أسباب تجعلك دائمًا جائعًا، قد تكون قلقًا أو متوترًا أو مكتئبًا أو تحصل على قسط كافٍ من النوم ، ونظام غذائي يفتقر إلى الألياف، واستهلاك غير كافٍ للبروتين، وانخفاض السعرات الحرارية، وقالت الدكتورة أبارنا دهار خبيرة التغذية، إن التدريبات المكثفة الروتينية.

3. لقد فقدت وزني ، ما مدى سرعة استعادتي له؟



يعتمد ذلك على المسار الذي سلكته لخسارة الوزن، تعطيك الأنظمة الغذائية السريعة نتائج سريعة، ومع توقف الريجيم يتراكم الوزن للخلف، للشروع في رحلة إنقاص الوزن بنتائج ناجحة، من المهم وضع خطة لخسارة الوزن من خلال استشارة خبراء مثل خبراء التغذية والمدربين وما إلى ذلك.

4. أتباع نظام غذائي وأمارس الرياضة ولكن لا يوجد فقدان للوزن؟



وفقًا لخبيرة التغذية ، فأنت لا تفقد الوزن للأسباب التالية:

مقاومة الأنسولين / عدم التوازن الهرموني.

تناول كميات أكبر من السعرات الحرارية مقابل ممارسة الرياضة .

إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بشدة بشكل يومي ، فهناك احتمال حدوث التهاب زائد في جسمك.

وبالتالي ، يُنصح دائمًا باستشارة أحد المتخصصين قبل إحداث تغييرات في نمط الحياة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعادات الغذائية وزيادة مفاجئة في ممارسة الرياضة البدنية.

5. ما هو أفضل نظام غذائي لخسارة الوزن بالنسبة لي؟



يجب أن تقابل خبيرًا، مثل أخصائي التغذية، الذي سيضع نظامًا غذائيًا متوازنًا لمساعدتك على فقدان الوزن والحفاظ عليه بطريقة صحية.