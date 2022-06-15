مياه المنوفية تعلن قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية ، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، للعام الحالى 2022-2023 م ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو وحتى الخميس 30 يونيو 2022م على الموقع الإلكترونى للشركة .

وصرح نجيب: تسعى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا إلى إعداد خريجين ذوى خبرة عالية فى أعمال التشغيل والصيانة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى ومؤهلهين لمواكبه التطور فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها فى المجالات المختلفة سعياً لخلق كوادر جديدة قادرة على تحقيق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .

وذكر نجيب، أن المدرسة تضم ثلاث تخصصات هى مجال تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات والمعامل وتمتد الدراسة بها ثلاثة سنوات ويمنح الطلاب الناجحون فى نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ويتم تعيينهم فور تخرجهم، فالمدرسة تقبل أعداداً محدودة من الطلبة وفقاً لما تحتاجه الشركات من موارد بشرية كل عام.

وأوضحت منى القفل رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، يحق التقديم لطلاب الإعدادية العامة لهذا العام بمحافظات (المنوفية - الغربية -الشرقية ) وحصول الطالب على مجموع لا يقل عن (260) درجة وأن المدرسة تقبل الطلاب الذكور فقط ويكون مصرى الجنسية ولا يتجاوز السن (18)سنة فى 1-10-2022 على أن يتم ترتيب الطلاب المتقدمين واختيار العدد المطلوب من أعلى الدرجات ثم إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية بالمدرسة.