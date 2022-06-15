اليوم السابع
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عراقى يصطاد سمكة بقاذفة " أر بى جى" والأمن يعتقل المنفذ.. فيديو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:09 م
عراقى يصطاد سمكة بقاذفة " أر بى جى" والأمن يعتقل المنفذ.. فيديو قاذقة أر بى جى
كتب محمد جمال

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أثار رجل عراقى حالة من الجدل والغضب بعدما ظهر خلال مقطع فيديو وهو يصطاد السمك بـ "بقاذفة آر بى جى"، وأفادت مصادر محلية أن شرطة السليمانية ألقت القبض على الشخص الذى قام باصطياد السمك فى نهر بمنطقة جمجمال بقاذفة آر بي جى.

ونشرت شبكة "سكاى نيوز" فيديو يوضح الحادث الذى أثارحالة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعى.

 


العراق

أر بى جى

أخبار العراق

اصطياد السمك



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