عراقى يصطاد سمكة بقاذفة " أر بى جى" والأمن يعتقل المنفذ.. فيديو

كتب محمد جمال

أثار رجل عراقى حالة من الجدل والغضب بعدما ظهر خلال مقطع فيديو وهو يصطاد السمك بـ "بقاذفة آر بى جى"، وأفادت مصادر محلية أن شرطة السليمانية ألقت القبض على الشخص الذى قام باصطياد السمك فى نهر بمنطقة جمجمال بقاذفة آر بي جى.

ونشرت شبكة "سكاى نيوز" فيديو يوضح الحادث الذى أثارحالة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعى.