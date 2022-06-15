طالبة ولدت وهى رايحة الامتحان.. المسعف الشاهد على الواقعة يروى التفاصيل.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مرفق الإسعاف بمحافظة بنى سويف، لمتابعة واقعة قيام مسعف بمساعدة سيدة وضعت داخل سيارة الإسعاف أثناء ذهابها إلى الامتحانات بجامعة بني سويف.

ونجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، أمس الثلاثاء فى إنقاذ سيدة في العقد الثاني من العمر؛ حيث داهمتها آلام الولادة وهى في طريقها لأداء الامتحانات بجامعة بني سويف بصحبة والدتها.

وأثناء قيام طاقم سيارة الإسعاف في نقل السيدة للمستشفى، وفوجئ المسعف بالسيدة والتى بدأت في وضع مولودها وقام على الفور بإيقاف سيارة الإسعاف وبدأ في مساعدة السيدة، وتوجيهها حتى وضعت مولودها بسلام، وفور تأكده من سلامة الأم والجنين تحرك بهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وظل بصحبتهما حتى اطمأن عليهما وعلى استقرار حالتهما الصحية.

ويعد المسعف علي محمد حسن من الكوادر المتميزة بمنظومة الإسعاف فنيا وأخلاقيا، حيث قام فى وقت سابق، بتسليم مبلغ مالى يقارب 300 ألف جنيه إلى أسرة أحد المصابين كانت بحوزته أثناء حادث.