جثة و10آلاف جنيه..مصرع شاب فى حادث وإسعاف بنى سويف يسلم المبلغ للشرطة (فيديو)

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من الطريق الزراعى بنى سويف ناصر، الذى شهد حادث انقلاب سيارة ملاكى ومصرع شاب، قبل أن يعثر مسعف وسائق سيارة الإسعاف على مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و400 جنيها.

وعثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على متعلقات شخصية، عبارة عن مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و400 جنيها، بجوار متوفي في حادث مروري بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، أثناء نقله للمشرحة.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، إثر انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي.

وانتقل إلى مكان الحادث سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، قيادة عبد الرحمن صلاح الدين، ومسعف محمد عياد حمزة، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شاب يدعى " ا . س . م "23 سنة، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وفوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و 400 جنيها تقريبا بجوار المتوفي بعد أن جرى نقله لمشرحة مستشفى ناصر العام، وسلموا المضبوطات بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر.

وشهد الطريق الزراعي مصر اسيوط بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما تسبب في وفاة شاب يدعى" احمد . خ . م " 23 سنة مقيم مركز ناصر ، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.