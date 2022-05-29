اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جثة و10آلاف جنيه..مصرع شاب فى حادث وإسعاف بنى سويف يسلم المبلغ للشرطة (فيديو)

الأحد، 29 مايو 2022 04:39 م
جثة و10آلاف جنيه..مصرع شاب فى حادث وإسعاف بنى سويف يسلم المبلغ للشرطة (فيديو)
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من الطريق الزراعى بنى سويف ناصر، الذى شهد حادث انقلاب سيارة ملاكى ومصرع شاب، قبل أن يعثر مسعف وسائق سيارة الإسعاف على مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و400 جنيها.

وعثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على متعلقات شخصية، عبارة عن مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و400 جنيها، بجوار متوفي في حادث مروري بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، أثناء نقله للمشرحة.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، إثر انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي.

وانتقل إلى مكان الحادث سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، قيادة عبد الرحمن صلاح الدين، ومسعف محمد عياد حمزة، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شاب يدعى " ا . س . م "23 سنة، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وفوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و 400 جنيها تقريبا بجوار المتوفي بعد أن جرى نقله لمشرحة مستشفى ناصر العام، وسلموا المضبوطات بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر.

وشهد الطريق الزراعي مصر اسيوط بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما تسبب في وفاة شاب يدعى" احمد . خ . م " 23 سنة مقيم مركز ناصر ، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حادث سير

اسعاف بنى سويف


الموضوعات المتعلقة

كروانة بنى سويف.. منّة حنجرة ذهبية وموهبة يشهد لها الجميع.. فيديو

الأحد، 29 مايو 2022 03:53 م

محافظ بنى سويف يشيد بأمانة طاقم إسعاف أعادوا مبلغا ماليا عثر عليه بجوار متوفى فى حادث

الأحد، 29 مايو 2022 03:36 م

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل المستشار الثقافي لمملكة البحرين لبحث التعاون المشترك

الأحد، 29 مايو 2022 02:31 م

ضبط كمية من القمح المحلي تستخدم فى صناعة الفريك ببني سويف

الأحد، 29 مايو 2022 01:28 م

مسعف وسائق يعثران على 10آلاف جنيه بجوار متوفى بحادث ويسلمانها للأمن ببنى سويف

الأحد، 29 مايو 2022 12:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة